Intempéries : l’exécutif déclare dix « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a désigné dix collectivités locales qui ont été durement frappées par les récentes pluies diluviennes comme « zones sinistrées spéciales ». Ce sont entre autres les arrondissements de Yeongdeungpo et de Gwanak à Séoul, les villes de Seongnam et de Gwangju dans la province de Gyeonggi, et le district de Hoengseong dans la province de Gangwon. Dans la province de Chungcheong du Sud, deux districts sont concernés : Buyeo et Cheongyang. Ce système a vu le jour en 2002 pour alléger la charge financière des administrations régionales en cas de catastrophe naturelle.Le président de la République Yoon Suk-yeol a affirmé avoir entériné d’abord les zones qui satisfaisaient les conditions requises afin d’apporter rapidement des soutiens. Pour les villes dans lesquelles l’enquête sur les dégâts est toujours en cours, les autorités publiques les classifieront d’ici la fin du mois.Les administrations territoriales déclarées comme zones sinistrées spéciales peuvent recevoir de l’Etat jusqu’à 80 % des coûts de restauration de leurs installations publiques et privées. Les habitants touchés par les inondations sont exemptés des impôts nationaux et locaux. Ils peuvent également bénéficier de la réduction de 12 tarifs des services publics tels que l’assurance maladie, l’électricité, la télécommunication et le gaz.Compte tenu du fait que Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons tombe bientôt, à savoir le 10 septembre, l’exécutif a ordonné aux collectivités régionales d’accorder des dédommagements pour les maisons inondées même si le plan de reconstruction n’est pas encore établi. Pour ce faire, il leur allouera le budget nécessaire sans délai. Il compte également mettre en place des installations de sécurité pour prévenir de nouveaux dégâts des zones à risque.Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a versé d’abord une enveloppe de 10,7 milliards de wons, l’équivalent de 7,9 millions d’euros. Le montant sera utilisé entre autres pour rétablir des routes et démanteler des murs de soutènement des complexes d’appartements.