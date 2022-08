Météo : la chaleur domine la journée

Photo : YONHAP News

Le soleil, même si caché par endroit, a tapé fort aujourd’hui en Corée du Sud. Déjà à 25°C dans la région métropolitaine par exemple, le mercure a dépassé les 30°C sur quasiment tout le territoire. Séoul et Busan ont atteint ce seuil alors que les autres villes du pays l’ont franchi. Daejeon et Andong sont montées jusqu’à 31°C, tandis que Gangneung, située dans le nord-est, Daegu et Gwangju, deux villes du Sud, ont culminé à 32°C.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis un avis de vague de chaleur dans la province de Gangwon, située dans le nord-est, et dans les régions au sud de la province de Chungcheong, dans le centre.Par ailleurs, le ciel n’a pas été radieux, du moins dans le nord du pays. Un voile gris s’est installé en début de matinée et a perduré jusque dans l’après-midi. A noter que des averses sur la zone métropolitaine dans la soirée ne sont pas à exclure. Dans le Sud, en revanche, les conditions étaient tout autres. Un grand soleil rayonne depuis ce matin. L’Est a également eu le droit à ce beau temps en début de journée.