Le dollar franchit les 1 340 wons, une première depuis plus de 13 ans

Photo : YONHAP News

Sur le marché des changes de Séoul, le taux won-dollar n’a fait que grimper au fil de la journée, atteignant des chiffres record. En effet, un dollar s’échangeait déjà contre 1 335,50 wons, en hausse de 9,60 wons par rapport à vendredi. De plus, la valeur d’un billet vert a dépassé les 1 340 wons en début d’après-midi. C'est la première fois en 13 ans et quatre mois, à savoir depuis avril 2009 et la crise financière mondiale, qu'il dépasse ce seuil durant la journée. Le 29 avril 2009, la valeur de la devise américaine était de 1 357,50 wons.C'est tout naturellement qu'à la clôture des transactions, le won sud-coréen s'affaiblit face au billet vert, mais également à la monnaie européenne. Le dollar américain s'achète 1 339,80 wons (+13,90 wons), tandis que l’euro 1 343,82 wons (+6,65 wons).La raison de ce phénomène galopant s’explique notamment par la perspective de la Réserve fédérale américaine (Fed) de renforcer sa politique d’austérité. Premier indice : le procès-verbal de la réunion de juillet, publié par le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), a mentionné la possibilité de ce resserrement. Et des personnalités clé de cette institution ont continué à prôner cette politique.De plus, le président de la Fed, Jerome Powell, devrait annoncer sa volonté de durcir l’austérité lors de la réunion annuelle de Jackson Hole, la grand-messe des banques centrales du monde entier, prévue ce vendredi. Cette intervention risque de relever la vigilance des marchés financiers.Par ailleurs, la faiblesse des principales devises, telles que l’euro et le yuan, la devise chinoise, fait également grimper la valeur du billet vert.Ce grand chamboulement sur le marché des changes affecte aussi les indices de la Bourse de Séoul. En effet, le Kospi et le Kosdaq ont tous les deux clôturé la séance en baisse. Le premier, l'indice de référence, perd 1,21 % et termine à 2 462,50 points. Le second, celui des valeurs technologiques, cède 2,25 % et finit la journée à 795,87 points.