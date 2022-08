Ned Price : le dialogue est impossible si Pyongyang dispose de l’arme nucléaire

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont réaffirmé leur intention de ne pas renouer les négociations avec la Corée du Nord, supposant que celle-ci possède l’arme atomique.Le porte-parole du département d’Etat américain en a fait part hier, lorsque la récente réaction de Pyongyang à la proposition d’aide de Séoul en échange d’une dénucléarisation s’invitait à son point de presse quotidien. Pour rappel, dans un communiqué publié vendredi dernier, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, a catégoriquement rejeté l’offre d’aide économique formulée par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Elle a alors mis en avant que l’arme nucléaire ne pouvait faire l’objet de marchandages.Ned Price a alors reconfirmé le plein appui de l’administration de Joe Biden au plan de soutien de Séoul au pays communiste. Et d’ajouter que celui-ci a l’obligation d’y répondre favorablement. Il en a profité pour évoquer le fait que les USA et la Corée du Sud ont un point de vue coordonné sur une approche graduelle du désarmement nucléaire de la péninsule.Dans le même temps, la voix de la diplomatie américaine a martelé que son pays continuerait à maintenir une posture de préparation solide avec ses alliés comme Séoul et Tokyo.