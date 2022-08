Séoul va accueillir le plus grand marché d'art d'Asie

Photo : YONHAP News

Le plus grand marché d'art d'Asie ouvrira ses portes le 2 septembre prochain à Séoul. La capitale sud-coréenne va ainsi devenir la première ville de la région à accueillir Frieze, considérée comme l'une des principales foires d'art au monde, aux côtés d'Art Basel et de la FIAC.Cet événement se déroulera parallèlement à une autre représentation baptisée Korea International Art Fair ou Kiaf qui sera lancée le même jour et dans la même ville au COEX.Tout d'abord, la foire d'art contemporain Frieze Séoul présentera du 2 au 5 septembre une grande variété d’œuvres artistiques grâce à la participation de près de 110 galeries de 21 pays à travers le monde. Des galeries internationales de premier plan telles que Gagosian, Hauser & Wirth et Alexander Gray Associates y prendront part. De plus, 18 galeries nationales et étrangères présenteront également leurs pièces de haute qualité soigneusement sélectionnées pour la section « Frieze Masters », couvrant un large panel allant de l'art ancien aux œuvres du XXe siècle.De son côté, la 21e édition de Kiaf Seoul qui aura lieu du 2 au 6 septembre, mettra en avant 164 galeries venant de 17 pays et régions, présentant plusieurs œuvres d'art nationales et internationales. Quatre galeries étrangères dont Perrotin, et huit locales comme Kukje, participent simultanément aux deux manifestations. En outre, ces derniers organiseront collectivement une conférence du 3 au 5 septembre sous le thème « l'art post-pandémique, l'évolution de l'art et l'avenir ».De son côté, Kiaf PLUS permettant aux jeunes galeries, créées il y a moins de cinq ans, de présenter divers genres artistiques allant de l'art médiatique jusqu’à celui contemporain en passant par les NFT, se tiendra du 1er au 5 septembre au SETEC (Seoul Trade Exhibition & Convention) à Séoul. L'événement accueillera 73 galeries de 11 pays.