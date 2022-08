COVID-19 : 150 258 nouveaux cas, les écoles minimisent les activités participatives

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 150 258 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées, soit une hausse de 66 130 individus par rapport à il y a une semaine. Et le nombre journalier de patients dans un état critique a baissé de 64 pour atteindre 487. Quant au nombre de décès additionnels, il s’est élevé à 52, dont plus de 90 % concernaient les 60 ans et plus.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen a mis à disposition à travers le pays 355 lits d'accouchement destinés aux femmes enceintes affectées par le COVID-19. Il s'agit d'une augmentation de 105 par rapport au début du mois dernier. De plus, le ministère de la Santé a décidé de prendre en charge les frais supplémentaires pour l'accouchement afin de permettre aux mères atteintes du coronavirus de bénéficier d’un meilleur traitement.De son côté, le ministère de l’Education vient d’annoncer son plan de minimiser les activités extérieures organisées en dehors des établissements scolaires sur fond de recrudescence de l’épidémie alors que 88 % d’entre eux vont rouvrir leurs portes cette semaine et le reste la semaine prochaine. Cette décision a été prise dans un contexte où le pic pourrait être atteint d’ici la fin du mois.De plus, les directives révisées sur les registres de présence ont été fournies pour assurer un bon fonctionnement des écoles. Les autorités ont déjà effectué des inspections sur place dans 616 écoles et y ont distribué 14 millions de kits de tests rapides antigéniques. Environ 60 000 personnes en charge de la prévention sanitaire ont été déployées, comme c’était le cas au premier semestre. Chaque structure s’est vu distribuer 7,4 masques par élève ainsi que dix désinfectants et 1,8 thermomètre par classe.