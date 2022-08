IRA : Séoul n’exclut pas la possibilité de porter plainte devant l’OMC

Photo : YONHAP News

Séoul étudiera la possibilité de saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Cette législation, signée la semaine dernière par Joe Biden, constitue le plus gros investissement aux Etats-Unis dans la lutte contre le changement climatique.Le texte prévoit entre autres une réforme des subventions, de façon à les octroyer seulement aux véhicules électriques (VE) fabriqués sur le territoire américain. Cela pénalisera les groupes automobiles sud-coréens qui construisent localement leurs produits.Ce dossier a été débattu hier au sein de la commission compétente du Parlement sud-coréen. Un député a alors interrogé le ministre de l’Industrie et du Commerce Lee Chang-yang sur la mesure de suivi que le gouvernent prépare. Celui-ci a alors répondu qu’aussitôt après la promulgation du plan américain, son ministère avait fait part au représentant américain au commerce extérieur (USTR) de sa préoccupation à l’égard du risque de transgresser les principes prévus par l’accord de libre-échange Séoul-Washington comme par l’OMC.Le ministre Lee a ensuite ajouté que l’exécutif continuerait à transmettre une telle inquiétude à l’administration Biden via divers canaux et qu’il n’excluait pas la possibilité de déposer une plainte auprès de l’institution basée à Genève.Dans ce contexte, on a appris que Hyundai Motor comptait avancer la date des travaux de construction de son usine de VE en Géorgie aux Etats-Unis. Le géant sud-coréen de l’automobile avait envisagé de les lancer à l’origine dans le courant du premier semestre 2023. Mais il pense à les démarrer désormais avant la fin de cette année. Si tel est le cas, le constructeur pourra commencer la production en masse de ses voitures dès le second semestre 2024, six mois plus tôt qu’initialement prévu.