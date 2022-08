30 ans relations Séoul-Pékin : célébration demain en présence des deux chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue chinois vont assister à l'événement commémoratif officiel qui se tiendra demain respectivement à Séoul et à Pékin, à l’occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Chine.Selon plusieurs sources diplomatiques, il est fort probable que Park Jin y assiste et délivre les messages du président Yoon Suk-yeol. De son côté, Wang Yi, participera à une cérémonie tenue en Chine pour transmettre les mots de Xi Jinping, le dirigeant de l’empire du Milieu.Ainsi, les deux nations vont marquer ensemble les 30 ans d’amitié dans un contexte où leurs liens sont à un tournant sur fond de divers changements dans l'ordre international. Elles vont également en profiter pour faire le point sur leurs rapports tissés depuis trois décennies donc et entrevoir les nouvelles orientations à suivre dans le but de mieux se préparer aux nouveaux défis de l’avenir.La présence des deux chefs de la diplomatie à ces événements coorganisés par Séoul et Pékin illustre l'importance qu’ils y accordent.Pour rappel, le ministre Park Jin s’est entretenu le 9 août dernier avec son homologue Wang Yi lors de son déplacement à Xingdao en Chine. Lors de cet échange qui a duré cinq heures, les deux hommes ont abordé divers sujets.Hier, l’ambassade de Chine en Corée a déjà organisé une soirée afin de célébrer cette date importante à l'hôtel. Plusieurs responsables politiques du pays du Matin clair dont le président de l'Assemblée nationale Kim Jin-pyo et le ministre de la Réunification Kwon Young-se, qui a été ambassadeur dans l'empire du Milieu, ont été présents.