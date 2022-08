KCON 2022 : près de 90 000 spectateurs présents au festival de la hallyu à L.A.

Photo : YONHAP News

Le festival de la culture populaire sud-coréenne, mieux connu sous le nom « KCON », qui avait été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, s’est tenu du 19 au 21 août à Los Angeles aux Etats-Unis. C’est une première fois en trois ans. Organisée par CJ ENM, l’édition 2022 a réuni près de 90 000 visiteurs sur les trois jours grâce aux nombreux événements culturels proposés spécialement afin de célébrer son 10e anniversaire.Le girls band ITZY, qui compte deux clips vidéo dont le nombre de vues sur YouTube dépasse les 300 millions, y a pris part. Ses membres, considérées comme les nouvelles icônes de la k-pop, ont même donné un petit cours de chorégraphie. Les spectateurs ont donc pu en plus de profiter du show apprendre des pas de danse suivant leurs idoles.Le concert collectif réunissant 15 groupes de la musique populaire sud-coréenne a été le moment fort du festival. En plus de ITZY, NCT Dream, Stray Kids, NMIXX, STACY, The Boyz et LOONA sont montés sur scène.Rappelons que la première édition, tenue à Irvine en 2012, n’avait mobilisé que 10 000 visiteurs. Dix ans plus tard, le KCON s’impose aujourd’hui comme un événement incontournable. Les concerts organisés à l’occasion ont été vus par 1,13 million de personnes dans neuf villes du monde entier.Au-delà de la musique, la gastronomie coréenne et les K-contenus y ont été également présentés offrant une expérience inoubliable aux fans. Il est désormais important de faire de la culture un produit mondialement réputé. Afin d’y parvenir, CJ ENM est prêt à soutenir la k-pop pour qu’elle puisse être reconnue comme un genre culturel à part entière dans le monde.