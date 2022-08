La chute du won face au dollar américain inquiète au sommet de l’Etat

Photo : YONHAP News

Le président de la République a promis de bien gérer le risque pour éviter l’impact de la chute du won face au dollar américain sur le marché de Séoul.Yoon Suk-yeol a pris cet engagement aujourd’hui, précisant que si la dépréciation de la devise nationale n’aura pas de répercussion sur l’assainissement budgétaire, elle pourra faire augmenter les prix à l’importation et peser aussi sur la balance commerciale du pays.Les autorités concernées sont aussitôt intervenues, bien que verbalement, sur le marché des changes pour mettre un frein à l’envolée du billet vert, et ce pour la première fois en deux mois. Selon elles, la hausse du taux de change entre les deux monnaies est inévitable dans une certaine mesure, mais sa progression excessivement rapide doit être contrôlée. Du coup, elles mettent en garde notamment contre une demande spéculative de la devise américaine.De l’avis des experts en la matière, cette intervention pourra freiner plus ou moins un mouvement de chute très brutale du won, mais elle sera limitée, puisque les autorités peinent à faire inverser la situation. Hier, un dollar valait plus de 1 340 wons, une première depuis plus de 13 ans.