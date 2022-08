Photo : YONHAP News

Comme à l’accoutumée, la Corée du Nord continue de fustiger les exercices militaires que sa voisine du Sud et les Etats-Unis ont lancés hier.Dans un commentaire posté aujourd’hui sur l’un de ses sites de propagande « Uriminzokkiri », le pays communiste écrit que ces manœuvres, dites « Ulchi Freedom Shield (UFS) », sont bel et bien la répétition la plus « aventureuse » de son invasion.Le Nord y dénonce aussi l’annonce des deux alliés, qui ont souligné la nature défensive de leurs opérations, en la qualifiant de « chicane aberrante ». Et d’ajouter qu’il ne pourra pas rester les bras croisés. Le régime de Kim Jong-un a alors menacé de représailles militaires proportionnées.