Les habitats des chamois risquent de disparaître en 2040

La Corée du Sud, comme les autres pays, n’est pas épargnée elle non plus par le changement climatique, dont beaucoup de catastrophes naturelles sont à l’origine.Le réchauffement de la température moyenne y est très net. Ces trois dernières décennies, elle a augmenté de presque 1°C. Une de ses conséquences : toutes les espèces de la faune et de la flore sont menacées, que ce soit sur terre ou en mer. Parmi eux, le chamois, en voie d’extinction, risque de disparaître dans 18 ans. Vivant dans les montagnes, il est classé « monument naturel » au pays du Matin clair.D’après un chercheur de l’équipe de l’étude de l’habitat de ce mammifère ruminant à l’université de Daegu, cet animal vit dans les zones rocheuses menant à un chemin de crête pour pouvoir s’enfuir aisément.Dans le sud de la péninsule, Uljin-Samcheok est considéré comme son habitat de prédilection. On estime à quelque 190 le nombre de cette espèce qui y vivent. Mais cette zone a été touchée pendant ce printemps par d’importants feux de forêt. Leur nourriture se fait donc rare et des experts prévoient qu’ils risquent de disparaître en 2040 non seulement de cette région, mais aussi de l’ensemble du territoire.Les chamois vivent dans la plupart des cas dans une région où la température moyenne annuelle est inférieure à 12°C. Or, ces 30 dernières années, elle continuait de progresser à Uljin-Samcheok. La KBS et l’équipe de l’université de Daegu ont procédé à une analyse conjointe de la possible évolution du nombre de ces espèces, et ce dans l’hypothèse où la température moyenne de la Terre progresse de 1°C en 2040 et les émissions de CO2 s’élèvent chaque année à 500 ppm. Résultat : leur habitat est détruit au fur et mesure de la montée de la température et dans 18 ans, les chamois ne pourront vivre que dans certaines régions nord de la province de Gangwon, proche de la frontière avec la Corée du Nord.La situation est pareille pour les autres animaux. Parmi eux, le chevrotain. Actuellement, il vit uniquement dans le nord de la province de Gyeonggi. Mais en 2040, il ne trouvera plus d'habitat adéquat à sa survie.A noter que la liste des animaux en voie de disparition s’allonge, au point que leur nombre a triplé en l’espace de 30 ans.