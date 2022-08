Météo : « Cheoseo » débute sous de fortes chaleurs

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est « Cheoseo », mettant un terme à l’été chaud, selon le calendrier lunaire. Mais les sud-Coréens ont vécu une journée sous de fortes chaleurs.Le thermomètre a dépassé les 30°C sur une bonne partie du territoire. Le nord-ouest du pays, dont Séoul, a enregistré 30°C, de même que le littoral sud. L’île méridionale de Jeju et Gwangju, ville située dans le sud-ouest ont grimpé jusqu’à 31°C tandis que Daegu a observé la maximale, avec 32°C. Le mercure à Gangneung et Daejeon a été respectivement de 27°C et 28°C. A noter que l’humidité a été très élevée.Les hautes températures n’ont pas été les seules à rythmer la journée. En effet, les trois quarts nord-ouest ont subi des averses par intermittence. Ces perturbations se sont dirigées dans l’après-midi sur les trois quarts sud-est.Selon Météo-Corée, les premiers impacts de « Cheoseo » vont se faire ressentir dès les prochains jours. En effet, le thermomètre devrait baisser crescendo et ne plus dépasser les 30°C.