Taux de change won-dollar : toujours au-dessus de 1 340 wons malgré l’intervention verbale des autorités

Photo : YONHAP News

Depuis hier, le marché financier sud-coréen est en ébullition car la valeur du dollar a dépassé les 1 340 wons, une première depuis plus de 13 ans.Ce mardi, en début de séance, la courbe était déjà au-dessus de ce seuil mais a légèrement décliné dans la matinée suite à l’intervention verbale des autorités. En effet, ces dernières, dans le sillage des propos du président Yoon Suk-yeol, ont pris la parole vers 9h30, chose inédite depuis le 13 juin dernier, affirmant « qu’elles allaient vérifier s’il existe des facteurs spéculatifs ».Cependant, cette éclaircie n’a été que de courte durée puisque la valeur du won est rapidement repartie à la baisse. Et à la clôture des transactions, la devise sud-coréenne s’est encore plus affaiblie face au billet vert. Le dollar américain s’achetait 1 345,50 wons (+5,70 wons). En revanche, la monnaie du pays du Matin clair s’est renforcée face à celle européenne. Un euro valait 1 333,53 wons (-10,39 wons).Les deux indices de la Bourse de Séoul, le Kospi et le Kosdaq font encore les frais de ce bouleversement. Le premier, l’indice de référence, a diminué de 1,10 % et a clôturé à 2 435,34 points. Le deuxième, celui des valeurs technologiques, a chuté de 1,56 % terminant à 783,42 points.