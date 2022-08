Séoul-Pékin, 30 ans déjà !

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud et la Chine fêtent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. A cette occasion, un événement de célébration aura lieu ce soir à 19h, heure coréenne, à l’hôtel Four Seasons à Séoul, et dans le même temps, dans la résidence des hôtes d'Etat de Diaoyutai à Pékin. C’est dans cette dernière que les deux pays ont signé leur accord pour nouer leurs liens. C’était le 24 août 1992.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin lira une lettre de félicitations du président Yoon Suk-yeol depuis la capitale sud-coréenne. Dans l’empire du Milieu, son homologue Wang Yi délivrera le message du chef de l’Etat Xi Jinping.Avant, les deux hauts officiels participeront par visioconférence à un événement du comité pour le développement des relations Séoul-Pékin, où ils se verront remettre un rapport conjoint de ce dernier. Cet organisme composé des experts des deux nations a vu le jour il y a un an pour proposer à leurs gouvernements des politiques sur quatre domaines dont la diplomatie et le commerce extérieur.