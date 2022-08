Plusieurs bombardiers russes entrent dans la KADIZ

Photo : YONHAP News

Plusieurs avions militaires russes ont pénétré hier dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ).Selon l’agence de presse Sputnik, le ministère russe de la Défense a déclaré que deux bombardiers stratégiques Tu-95MS avaient survolé la mer de l’Est comme prévu, et qu'à une certaine étape de leur vol, des avions de chasses sud-coréens F-16 étaient intervenus. Le média russe a ajouté que les deux aéronefs russes ont été escortés par un Soukhoï Su-30.Peu de temps après, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir mené une action tactique pour répondre à l’incursion russe. Il a envoyé des avions de combat pour suivre leur piste et inciter les envahisseurs à quitter cet espace aérien.A noter que quand un avion militaire compte pénétrer dans une zone d'identification de défense d’un pays étranger, il est pour coutume de remettre son plan de vol à l’avance et de renseigner la nation en question sur son emplacement une fois entré. Pourtant, Séoul n’a reçu aucune notification de la part de Moscou en la matière.L’intrusion des avions russes dans la KADIZ a lieu des dizaines de fois par an. D’habitude, les autorités militaires n’en font pas part à la presse sauf dans des cas particuliers. Certains estiment donc que cette démarche exceptionnelle de la Russie vise à faire face au « Ulchi Freedom Shield », les manœuvres militaires conjointes Corée-USA qui ont débuté lundi.