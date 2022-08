Netflix : « Extraordinary Attorney Woo » toujours en tête des séries non anglophones

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne à succès « Extraordinary Attorney Woo » a pris la tête du dernier classement hebdomadaire des programmes non anglophones sur Netflix pour la quatrième semaine consécutive, et ce même après la fin de sa diffusion à la télévision en Corée du Sud.Selon la plateforme américaine, le drama a enregistré 77,43 millions d'heures de visionnage du 15 au 21 août.Certes, ce feuilleton n'a pas réussi à intégrer le top 10 lors de la première semaine de sa sortie, mais il s'est hissé au sommet dès la deuxième grâce à des critiques favorables. Depuis, il est resté en tête, à l'exception de la quatrième semaine - du 18 au 24 juillet - au cours de laquelle il a été relégué à la deuxième place par la série espagnole « Alba ».« Extraordinary Attorney Woo » raconte l’histoire d'une avocate brillante nommée Woo Young-woo. Ce rôle est incarnée par l’actrice Park Eun-bin. Dotée d’une mémoire exceptionnelle, elle manque parfois de compétences sociales et d'empathie en raison de son handicap, le syndrome d’Asperger.