Moral des entrepreneurs : léger redressement en août

Le moral des entrepreneurs sud-coréens a légèrement rebondi en août. Selon la Banque de Corée (BOK), le BSI ou l'indice de confiance chez ces derniers, a augmenté d’un point en glissement mensuel pour atteindre 81 dans l’ensemble des industries.Quand le chiffre reste inférieur à 100, cela signifie que la majorité des industriels ont un avis négatif sur les circonstances économiques.La BOK a expliqué que cette embellie était attribuable à l’amélioration du sentiment des consommateurs malgré la propagation d’Omicron et la hausse des prix continue.Le secteur manufacturier reste à un niveau similaire au mois dernier. Les minéraux non métalliques se sont accrus de huit points, mais les substances et les produits chimiques ont reculé de trois points, et les équipements électroniques, vidéos et de la communication d’un point.En ce qui concerne l’industrie non manufacturière, elle a progressé de deux points pour s’élever à 82. L’électricité, le gaz et la vapeur sont montés de dix points, alors que la construction et les ventes en gros et au détail ont connu une hausse de quatre points respectivement.L’indice des perspectives sur la conjoncture du mois prochain ont cru de trois points avec 82. Quant à celui qui réfère au moral des acteurs économiques (ESI), intégrant l'indice de confiance des consommateurs (CCSI) au BSI, il s’est établi à 99,3. Il s’agit d’une augmentation de 1,5 point.