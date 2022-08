IRA : le président de Hyundai Motor se rend aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le patron de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, s’est envolé pour les Etats-Unis hier, afin de faire face à la loi locale sur la réduction de l’inflation. Entrée en vigueur la semaine dernière, elle consiste à subventionner uniquement les véhicules électriques fabriqués sur le sol américain.Chung devrait contacter des officiels américains pour discuter des enjeux relatifs à la législation en question, et proposer d’avancer le début de la construction de l’usine des voitures électriques dans l’Etat de Géorgie d'ici la fin de l'année.Avec cette nouvelle législation, les modèles électriques du premier constructeur automobile sud-coréen comme IONIQ 5 et Kia EV6 ne peuvent plus bénéficier d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars par voiture aux USA.Ce changement portera un coup dur à Hyundai Motor dans la concurrence avec Tesla et General Motors. Le groupe du pays du Matin clair s’est classé au deuxième rang sur le marché américain des voitures électriques au premier trimestre de cette année.