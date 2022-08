L’exécutif et le PPP discutent de la proposition budgétaire de 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) se sont entretenus ce matin au sujet du budget pour l’année prochaine. Ils sont convenus de mettre un terme au plan de l’ancienne administration de Moon Jae-in qu’ils ont qualifié d’« irréfléchi » pour élargir le soutien aux jeunes et aux classes défavorisées.Tout d’abord, l’exécutif et la formation présidentielle conservatrice prévoient de verser trois millions de wons, soit près de 2 200 euros, aux jeunes qui suivent un programme d’embauche auprès de grandes entreprises. Ensuite, pour les protéger contre l’arnaque immobilière, ils accorderont une enveloppe mensuelle de 60 000 wons ou 45 euros pour la cotisation de l’assurance de la caution d’appartements.En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, l’allocation d’aide à l’emploi sera revalorisée, et les classes à bas revenus toucheront 50 000 wons, l’équivalent de 37 euros, tous les mois comme frais de transport.Afin de lutter contre la flambée des prix, les autorités publiques comptent augmenter de 50 % le montant des bons d’énergie distribué aux classes démunies. Elles doubleront aussi le nombre de bénéficiaires des coupons de réduction pour l’achat des produits agricoles, halieutiques et d’élevage.Face aux changements climatiques, une partie du budget sera allouée pour élaborer les dispositifs de la prévention des inondations, notamment pour la construction d’un tunnel de stockage des eaux pluviales.La formation au pouvoir a d’ailleurs demandé d’établir une enveloppe de 120 milliards de wons, soit 89,7 millions d’euros, pour alléger la dette des petits commerçants et des autoentrepreneurs.Le gouvernement prévoit de déposer la proposition budgétaire à l’Assemblée nationale le 2 septembre après en avoir discuté en conseil des ministres.