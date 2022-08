Le nombre de bébés au plus bas niveau

Photo : YONHAP News

Le nombre de bébés en Corée du Sud a enregistré un nouveau record à la baisse l'année dernière, s'établissant à 260 600. Il s’agit du plus faible niveau depuis l’établissement de ces données en 1970, réalisé par l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon les éléments publiés aujourd’hui, l'indice synthétique de fécondité du pays a également affiché 0,81 l'année dernière, une diminution de plus de 3 % par rapport à 2020, soit un nouveau record historique. Cet indice réfère au nombre d'enfants qu'aurait hypothétiquement une femme au cours de sa vie reproductive.Le dernier taux relevé place la Corée du Sud tout en bas de l'échelle parmi les 38 États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). De plus, elle est la seule nation membre dont le taux de fécondité est inférieur à un. La moyenne de l’organisation était de 1,59 en 2020.Le moment de reproduction est également en train d’être repoussé de plus en plus au pays du Matin clair. Le temps que les sud-Coréens mettent à partir du mariage pour avoir leur premier enfant est de deux ans et demi, soit 0,1 an de plus par rapport à l’année dernière. Et la période pour procréer à nouveau est encore prolongée de 0,1 an pour s’établir à 4,9 ans.L’âge moyen des femmes qui accouchent a été relevé de 0,2 an à 33,4 ans. Et le nombre de celles qui donnent naissance durant leur vingtaine a chuté de 10 %.Cette tendance baissière risque de se poursuivre davantage étant donné que le nombre de mariages en Corée du Sud a décru lors des deux dernières années en raison du COVID-19.