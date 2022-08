Le chef de l’armée sud-coréenne dirige le « Ulchi Freedom Shield »

Photo : YONHAP News

Un général sud-coréen a pris les rênes de l’exercice conjoint Corée-USA « Ulchi Freedom Shield (UFS) » et ce pour la première fois.Selon les GI’s installés en Corée du Sud, au cours de cet entraînement, le commandant de l’UFS, l’Américain Paul LaCamera, et le commandant adjoint sud-coréen Ahn Byung-seok ont échangé leur rôle comme il a été convenu en décembre dernier entre les deux alliés.Cette inversion des positions est due au fait que l’évaluation de la capacité opérationnelle complète (FOC) du futur commandement sud-coréano-américain sera menée à cette occasion, en vertu du plan du transfert du contrôle opérationnel des forces conjointes (Opcon) basé sur des conditions.A en croire l’armée américaine, l’entraînement qui a débuté lundi dernier est axé sur la défense, et il se déroulera pendant 11 jours à l’aide de la simulation informatique. Elle a expliqué que « Ulchi Freedom Shield » démontrait l’engagement solide de Séoul et Washington pour assurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, voire en Asie du Nord-est.