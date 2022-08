Photo : YONHAP News

Une journée qui ne restera pas dans les annales. Ce mercredi a été nuageux sur tout le territoire. Et des averses sporadiques se sont même invitées, surtout dans la matinée, dans le sud et l’est.Les températures sont en baisse, comme annoncé par Météo-Corée. De plus, un vent frais est venu souffler sur le pays. Séoul a enregistré 27°C avec une diminution de 3°C par rapport à hier. Daegu est la ville ayant observé la plus forte chute avec 8°C de moins, culminant à seulement 24°C. Par ailleurs, 26°C ont été recensés à Gangneung et Busan, tandis que l’île méridionale de Jeju a grimpé jusqu’à 31°C.Cette tendance devrait se prolonger jusqu’à la fin de la semaine.