Les prix des aliments transformés et des restaurants à la hausse

Photo : YONHAP News

Le prix d’un panier de course deviendra encore plus cher en Corée du Sud. Nongshim, l’une des principales entreprises agroalimentaires du pays, a annoncé augmenter les cours de ses ramyeon, les nouilles instantanées, de 11,3 % en moyenne à partir du 15 septembre prochain.Cette nouvelle revalorisation interviendra seulement un an après la précédente. Le tarif de « Shin Ramyun », son produit phare, va monter de 10,9 % pour s’établir à 820 wons le sachet, soit près de 60 centimes d’euro dans une grande surface. Ses biscuits et chips s’accroîtront aussi de 5,7 % en six mois.La société a justifié cette décision par la hausse du coût des matières premières, due à l’inflation et aux conflits internationaux. Elle a expliqué avoir augmenté les prix de revient de ses partenaires après le deuxième trimestre de l’année. Il est fort probable que Samyang Food et Ottogi emboîtent le pas à Nongshim, le leader du secteur.Cette tendance ne se limite pas aux aliments transformés, mais concerne également les marques franchisées de restauration rapide. McDonalds-Corée du Sud élèvera les prix de ses menus de 4,8 % en moyenne dès demain. La semaine dernière, No Brand Burger, qui mise sur le rapport qualité-prix, a déjà augmenté ses tarifs de 5,5 %.D’autres chaînes de fast-food comme Burger King et Lotteria ont récemment opté pour un nouvel accroissement des prix, en seulement cinq ou six mois. Alors que ceux des produits agricoles flambent déjà à l’approche de Chuseok, la fête des moissons, la facture s’annonce de plus en plus salée pour les consommateurs sud-coréens.