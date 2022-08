Comité pour la vérité : la « Maison des frères » commet des atteintes aux droits de l'Homme

Photo : YONHAP News

La « Maison des frères » créée durant le régime militaire de l'ancien président dictatorial Park Chung-hee, a commis de graves violations des droits de l'Homme en Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré hier le Comité pour la vérité et la réconciliation sur les affaires du passé après 15 mois d'enquêtes sur l'affaire.Mis en place en 1975, ce camp de déportation avait détenu les gens désignés comme vagabonds ou voyous jusqu'à sa fermeture en 1987.C'est la première fois qu'une entité publique a reconnu des manquements aux droits de l’Homme de cette institution gérée par l'Etat. Selon le comité, l'instruction 410 du ministère de l'Intérieur de l'époque qui avait permis ce déplacement forcé sans aucune procédure pénale ne respectait pas la sécurité juridique.Le groupe a souligné que cette maison d'accueil avait commis de nombreux actes de violence : le travail forcé, l'administration de force de médicaments de traitement psychiatrique, ou encore la déportation d’enfants qui n'étaient pas orphelins, entre autres.En plus, la commission a identifié 105 morts supplémentaires dans ce camp, pour les ajouter aux 552 décès déjà recensés. Il a d'ailleurs pointé du doigt les gouvernements militaires de l'époque qui dissimulaient la situation des lieux en question.Pour conclure, le comité a recommandé à l'Etat de présenter des excuses officielles et de mettre sur pied des mesures pouvant dédommager les préjudices et cicatriser les douleurs des anciens déportés et des familles des victimes.