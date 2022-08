Séoul et Pékin organisent des cérémonies pour le 30e anniversaire de leurs relations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont fêté hier le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques lors d’une cérémonie conjointe, qui a eu lieu dans leurs capitales respectives.A Séoul, la célébration a été organisée par l’ambassade de Chine. Le pays du Matin clair y a été représenté par son ministre des Affaires étrangères Park Jin. Son président lui a confié de lire à sa place une lettre de félicitation. Yoon Suk-yeol y a souhaité que les deux nations mûrissent et assainissent davantage leurs liens dans le respect mutuel et en quête d’une nouvelle orientation de leur coopération.Le dirigeant sud-coréen a également proposé d’obtenir des résultats concrets dans les domaines où les deux Etats peuvent coopérer de façon substantielle. Il a alors cité pour exemples les échanges de visites de leurs hauts responsables, la sécurité économique, l’environnement ou encore la lutte contre le changement climatique. Sans oublier de solliciter le rôle constructif de l’empire du Milieu pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen.Le président de la République a aussi affirmé espérer rencontrer en face à face son homologue chinois Xi Jinping, sans préciser pour autant le lieu de leur éventuelle entrevue.A Pékin, la cérémonie s’est déroulée dans la résidence des hôtes d'Etat de Diaoyutai, là où les deux pays avaient signé, il y a tout juste 30 ans, leur accord sur l’établissement des relations diplomatiques.Comme son homologue sud-coréen, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a lui aussi lu le message de félicitation de son président Xi. L’occasion pour celui-ci de souligner l’importance de développer les liens des deux nations, qui selon lui doivent devenir de bons voisins, amis et partenaires. L’homme fort de Pékin en a profité pour préconiser de tisser leur amitié « en éliminant des obstacles ». Il aurait souhaité par là voir la Corée du Sud mener une politique américaine plus indépendante, sans créer des facteurs de conflit comme la question du THAAD, le système antimissile américain. Son installation, en 2017, dans le sud de la péninsule avait suscité un fort mécontentement de la Chine.Avant les cérémonies, un rapport a été soumis aux gouvernements des deux pays. Ce document, rédigé conjointement par leurs experts, fait état notamment des défis que les deux Etats doivent relever. Il s’agit de l’escalade des tensions dans la péninsule, l’épidémie de coronavirus ou encore le réchauffement climatique.