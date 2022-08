Le bureau présidentiel s’excuse de la fuite des renseignements sur le déplacement du chef de l'Etat

Photo : YONHAP News

Les informations classées confidentielles sur le déplacement du président sud-coréen ont été rendues publiques mardi dernier sur les réseaux sociaux du fan-club de son épouse. Il s'agit du programme de visite de Yoon Suk-yeol prévu demain dans la ville de Daegu.En effet, l'annonce postée en ligne contient le planning détaillé et ainsi que les sites où se rendra le chef de l’Etat. Des éléments en général classés secret défense et qualifiés d’embargo de publication pour la presse. Il est donc strictement interdit de les révéler jusqu'à l'achèvement du programme en question.Or ce n'est pas la première fois que ce genre d'irrégularité a lieu. En mai dernier, les photos prises dans le bureau présidentiel de Yongsan, une zone de sécurité strictement protégée, avaient déjà été exposées sur les réseaux sociaux de ce club d'admirateurs de la femme du président.Le Minjoo, la première force de l'opposition, a jugé cette fuite d'atteinte à l'ordre public de l'Etat qui menace la sécurité du président. Même Hong Joon-pyo, le maire de Daegu élu sous l'étiquette du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a demandé le démantèlement du groupe polémique.Le bureau présidentiel a présenté ses excuses avant d’expliquer qu'un membre du parti et également de la communauté de fans de Kim Keon-hee aurait posté le programme en question. Mais il n'a donné aucun éclaircissement sur les circonstances dans lesquelles cette personne disposait de ces renseignements.