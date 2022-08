La BOK relève encore son taux de directeur d’un quart de point

Photo : YONHAP News

Face à la flambée des prix et dans le sillage de la hausse consécutive des taux directeurs américains, la Banque de Corée (BOK) continue de relever le sien. Son comité de politique monétaire, réuni aujourd’hui, a décidé de l’augmenter cette fois d’un quart de point pour le faire bondir à 2,5 %.Après les hausses de 0,25 point de pourcentage en avril comme en mai, la banque centrale a dégainé, en juillet, un redressement d'un demi-point, la plus forte remontée de son histoire. La BOK n’a jamais augmenté le taux pour la quatrième fois d’affilée.L’institution explique cette mesure exceptionnelle par l’inflation attendue, qui reste toujours supérieure à 4 % en dépit d’une légère baisse en août, ainsi que la forte poussée des prix à la consommation. Le mois dernier, ceux-ci ont atteint 6,3 %, le niveau le plus élevé depuis 23 ans et huit mois. Les relèvements consécutifs de trois quarts de point, en juin et en juillet, des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) aurait aussi pesé sur sa décision.La banque centrale estime que cette année, l’inflation devra enregistrer une progression moyenne de 5,2 %, 0,7 point de plus qu’attendu en mai. Pour 2023, elle table sur un bond de 3,7 %.La BOK a par ailleurs révisé sa prévision de croissance pour 2022, à 2,6 %, contre 2,7 % en mai. Pour l’année prochaine, elle fait état de 2,1 %.