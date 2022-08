IRA : Seoul étudie plusieurs voies pour éviter les préjudices

Photo : YONHAP News

Pour contrecarrer la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), le gouvernement sud-coréen étudie la possibilité de saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais il est plutôt appelé à trouver d'autres moyens plus efficaces.La loi en question signée la semaine dernière par le président américain, constitue un dispositif financier d'envergure pour la lutte contre le changement climatique. Or, elle octroie des bénéfices uniquement aux véhicules électriques fabriqués sur le territoire américain. Cela pénalisera donc les groupes automobiles sud-coréens qui construisent localement leurs produits.Séoul a donc décidé d'étudier la possibilité de saisir l'OMC. Mais la cour d'appel de cette organisation multilatérale ne fonctionne plus depuis trois ans.Certains suggèrent de faire recours plutôt à l'Accord de libre-échange Séoul-Washington (ALE), qui interdit le traitement discriminatoire entre les produits fabriqués dans les pays signataires. D'où l'éventuelle non-conformité de la loi de l’administration Biden d’après les règles de l'ALE.En plus, cet accord bilatéral stipule que le corps du règlement comprend non seulement le jury américain mais également celui venu de Corée du Sud et du pays tiers. Et selon Song Ki-ho, avocat spécialisé dans le commerce extérieur, si les USA ne respectent pas le verdict du corps du règlement, il doit dédommager les pertes subies par la nation plaignante.Sinon, la Corée du Sud pourrait s'allier avec l'Allemagne ou le Japon, dont l'industrie des véhicules électriques est impactée elle aussi par l’IRA.Il est également important de faire obstacle à la tendance protectionniste qui donne la priorité aux industries locales, d'autant que le pays du Matin clair est l'un des plus grands exportateurs. En effet, le professeur Jung In-gyo souligne que l'enjeu ne réside pas seulement sur une telle législation au niveau national mais plutôt sur le plan du commerce mondial.Certains demandent au gouvernement sud-coréen d'élargir lui aussi des subventions aux véhicules fabriqués localement. Une mesure jugée pourtant inappropriée sur le long terme.