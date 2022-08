UFS : la Russie se dit préoccupée par les exercices

Photo : YONHAP News

Moscou a manifesté son inquiétude à l’égard des manœuvres militaires que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancées lundi conjointement.Dans un communiqué publié hier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a en effet fait part de sa préoccupation au sujet d'une nouvelle escalade des tensions dans la péninsule après la reprise des exercices militaires Séoul-Washington, dits « Ulchi Freedom Shield (UFS) », et l’envoi vers la Corée du Nord de ballons portant des messages hostiles à son régime par des activistes sud-coréens.Maria Zakharova a en même temps indiqué que ces actes « suscitant une grave inquiétude de Pyongyang » étaient dangereux et susceptibles aussi de produire l’effet contraire.La veille, plusieurs avions militaires russes étaient entrés, sans aucun préavis, dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ). A ce propos, selon l’information relayée par l’agence de presse Sputnik, le ministère russe de la Défense a détaillé que deux de ses bombardiers stratégiques Tu-95MS avaient effectué un vol prévu au-dessus des eaux internationales de la mer de l’Est. Et d’ajouter que des chasseurs sud-coréens F-16 ont fait une sortie dans certaines étapes.Mais Séoul estime qu’il n’y a pas que deux avions Tu-95MS qui se sont introduits, mais plusieurs autres dont le Soukhoï Su-30.