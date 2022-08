EXPO 2030 BUSAN : BTS va donner un concert en octobre à Busan

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS donnera un concert le 15 octobre à Busan pour soutenir la candidature de cette première ville portuaire de Corée du Sud à l'organisation de l'Exposition universelle de 2030.Son label Big Hit Music a annoncé que le concert baptisé « BTS, Yet to Come in Busan » se déroulerait sur une scène provisoire installée dans l'ancienne usine de verre à Gijang. Le site peut accueillir 100 000 spectateurs.Le show sera diffusé simultanément sur des écrans géants situés dans un parking extérieur du terminal international de passagers du port de Busan doté d’une capacité d'environ 10 000 personnes. La réservation du spectacle, gratuit en présentiel tout comme à distance, est possible sur le site Internet d’Interpark. Et la plate-forme communautaire de fans de k-pop Weverse diffusera l’événement en streaming en temps réel.Le prochain concert sera le premier du septuor en Corée du Sud depuis sa représentation « Permission to Dance on Stage » délivrée en mars dernier à Séoul. Il s'agira d'ailleurs du plus grand nombre de fans réunis pour une journée de concert des Bangtan Boys au pays du Matin clair.Suite à l'annonce du spectacle, les réservations d'hébergements près du lieu de l'événement affichent déjà complet.Lors de la cérémonie de nomination du boys band en tant qu’ambassadeur honorifique, tenue le mois dernier, pour accueillir l’exposition universelle à Busan, son leader RM a déclaré apporter tout le soutien nécessaire à la municipalité candidate et déployer des efforts pour promouvoir la nature et la culture sud-coréennes.