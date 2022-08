Daniel Kritenbrink attendu aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des affaires de l’Asie orientale et du Pacifique entame aujourd’hui un voyage de trois jours en Corée du Sud. Son dernier déplacement à Séoul remonte à novembre 2021.Daniel Kritenbrink doit rencontrer plusieurs hauts responsables de l’administration de Yoon Suk-yeol. Les relations bilatérales Séoul-Washington ainsi que les préoccupations régionales et mondiales seront au cœur de leurs discussions.Les deux parties échangeront plus précisément sur la menace nord-coréenne, le renforcement de l’alliance sud-coréano-américaine ou encore les défis mondiaux.Il est évoqué la possibilité que les mesures destinées à concrétiser le plan d’aides de Séoul à Pyongyang soient aussi sur la table. Le président Yoon a présenté cette offre dite « audacieuse » dans son allocution marquant le jour national de la Libération de la Corée, le 15 août. La semaine dernière, le régime de Kim Jong-un l’a rejetée.La coopération trilatérale avec Tokyo et les récents efforts du pays du Matin clair pour réchauffer ses relations avec le Japon pourraient également être abordés.