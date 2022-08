Photo : YONHAP News

Séoul et Washington mènent depuis mardi un exercice aérien conjoint qui se termine aujourd'hui, et ce en marge de l’« Ulchi Freedom Shield », les manœuvres de grande envergure que les deux alliés ont entamées ensemble lundi.Les chasseurs F-16 de l’armée de l’air américaine et 40 de ses membres de mission ont été déployés à la 20e escadre de chasse de l’armée sud-coréenne. Une dizaine d’avions de combat des deux alliés, dont les KF-16 du pays du Matin clair prennent part à l’entraînement baptisé « Buddy Wing ».Cette opération bilatérale est effectuée depuis 1997. Objectif : les pilotes des deux Etats échangent leurs tactiques et améliorent leur interopérabilité. Pour cela, ils sont déployés dans des bases de l’autre nation.