COVID-19 : vers une tendance baissière ?

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus connaît une tendance baissière en Corée du Sud. Ce jeudi, le bilan fait état de 113 371 nouveaux cas, soit un recul de près de 25 000 infections sur une journée et de quelque 65 000 par rapport à il y a une semaine.Pourtant, le nombre de décès supplémentaires a atteint son plus haut niveau depuis 118 jours, avec 108 morts. Sans surprise, les plus de 80 ans en représentent 67 %. L’une de ces personnes décédées a moins de neuf ans, ce qui porte désormais à 30 le nombre d’enfants victimes de moins de cet âge.Et un total de 566 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Plus de 87 % d’entre eux sont âgés de 60 ans et plus.Les autorités de santé continuent de recommander une quatrième dose de vaccin, notamment aux individus à haut risque. Elles insistent aussi sur la nécessité pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli de recevoir Evusheld, un des principaux traitements anti-COVID.La semaine prochaine, le gouvernement dévoilera le calendrier des vaccinations du second semestre de l’année, y compris celui des achats des versions améliorées des sérums.Concernant la polémique sur l’efficacité du test PCR pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger avant leur départ pour la Corée du Sud, l’exécutif a annoncé qu’il déciderait de maintenir ou non cette obligation en considération de plusieurs éléments.