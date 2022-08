COVID-19 : 4 nouveaux cas suspects en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fait savoir que quatre cas suspects de COVID-19 avaient été identifiés sur son sol, quinze jours après la déclaration faite par son leader Kim Jong-un annonçant la victoire sur l’épidémie et la levée des mesures sanitaires d'urgence.Les organes de presse officiels du pays communiste dont la KCNA ont affirmé hier la détection de quatre cas de fièvre susceptibles d'être porteurs de la « mauvaise maladie contagieuse », le nom que l'Etat ermite a donné au coronavirus. Selon les médias d'Etat nord-coréens, le commandement d'urgence contre l'épidémie a immédiatement bloqué la région concernée et procédé à des tests d'amplification des acides nucléiques pour identifier la cause de la contamination.Le fait que tous les cas ont été détectés dans la province de Ryanggang renforce l'hypothèse que l’infection se serait propagée lors de la contrebande avec la Chine. En effet, les « jangmadang », les marchés noirs, fleurissent dans cette région à proximité de la frontière avec l'empire du Milieu. Il est également possible qu'un nouveau variant y ait été introduit.Le Nord ne pourrait donc plus prétendre que le COVID-19 est arrivé sur son sol depuis le Sud. Cependant, il renforcera tout de même le contrôle des déplacements de sa population vers tous les pays frontaliers.Selon l'avis des experts, le royaume ermite a rendu publiques les nouvelles contaminations pour maintenir ses habitants en alerte sanitaire avant la reprise des trains de marchandises entre Pyongyang et Pékin.De son côté, le ministère sud-coréen de la Réunification a expliqué qu'une nouvelle vague peut avoir lieu à tout moment au nord du 38e parallèle. Avant d'ajouter qu'il suivra de près la situation du pays communiste pour savoir si ces quatre cas suspects s'avèreront positifs au coronavirus.