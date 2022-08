IRA : le ministre de l’Industrie Lee Chang-yang pourrait se rendre aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur Lee Chang-yang envisage de se rendre aux Etats-Unis le mois prochain. Objet de son possible voyage : tenter de trouver une issue à l’application de deux lois américaines récemment votées.Il s’agit de « Chips and Science Act » et de « Inflation Reduction Act (IRA) », la première visant à doper l'activité des entreprises locales du secteur, notamment face à la Chine, et la seconde à lutter entre autres contre le changement climatique. Or, certaines de leurs clauses risquent de faire frémir les firmes sud-coréennes, en particulier les constructeurs de véhicules électriques et de batteries.Lors d’une réunion, aujourd’hui, avec les représentants de ces compagnies, Lee a fait part de son intention d’aller en personne à Washington et de créer une task force chargée du dossier avec à sa tête son ministre délégué au Commerce extérieur. Cette équipe, qui comprendra des experts en la matière, fera elle aussi un déplacement dans la capitale américaine afin de contacter le gouvernement et le Congrès. Certains hauts responsables du ministère sont actuellement déjà sur place et d’autres feront de même pour faire valoir la position de Séoul.L’administration de Yoon Suk-yeol n’exclut pas la possibilité de saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais avant cela, elle privilégie pour le moment le dialogue ou un front commun avec les pays qui connaissent le même sort, notamment ceux de l’Union européenne.