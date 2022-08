Photo : YONHAP News

Des averses se sont timidement invitées sur la moitié nord ce jeudi. Météo-Corée annonce seulement 5mm pour les régions concernées. Au sud, le temps n’a été que légèrement meilleur. En effet, pas de précipitations mais de gros nuages gris ont passé la journée dans le ciel sud-coréen.Les températures ont baissé dans le nord-ouest, dont notamment à Séoul où le mercure a relevé 24°C, la minimum du jour. Dans le sud, le thermomètre est remonté en flèche. La ville de Daegu, qui avait observé une chute de 8°C et remonté de 6°C à 30°C. L’île méridionale de Jeju a également observé cette température. Les littoraux est et sud ont recensé respectivement 27 et 28°C.Enfin, un regain de chaleur est attendu pour demain.