Déclaration de situation patrimoniale du président de la République

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a effectué sa première déclaration de situation patrimoniale depuis son arrivée au pouvoir. Selon cette feuille, Yoon Suk-yeol a déclaré des biens d’une valeur totale de 7,6 milliards de wons, soit 5,7 millions d’euros. Le comité d’éthique pour les hauts fonctionnaires a publié aujourd’hui ces informations dans le Journal officiel.A titre de comparaison, le patrimoine de Yoon a augmenté de 470 millions de wons par rapport à celui dévoilé l’an dernier lorsqu’il était le Procureur général. Mais il a diminué de 100 millions de wons par rapport à celui publié en février dernier lors de l’enregistrement de sa candidature à l’élection présidentielle.Dans le détail, le président sud-coréen dispose de 520 millions de wons sur ses comptes bancaires à son nom. La grande partie restante, à savoir 7,1 milliards de wons, appartient à sa femme Kim Keon-hee.La Première Dame possède un appartement à Séoul et un terrain à Yangpyeong - d’une valeur respectivement de 1,8 milliard et de 300 millions de wons - et 4,9 milliards de wons sur ses comptes bancaires et divers produits financiers.Dans la foulée, le comité a rendu publiques les déclarations de patrimoine déposées par 13 conseillers de haut niveau du Bureau présidentiel de Yongsan, à l’exception de Kim Eun-hye qui a été nommée très récemment au poste de premier secrétaire des relations publiques.Parmi eux, c’est Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale, qui arrive en tête avec 12 milliards de wons, soit plus de neuf millions d’euros.Quant à Kim Eun-hye, elle avait déclaré 22,5 milliards de wons, l’équivalent d’un peu moins de 17 millions d’euros, lorsqu’elle était candidate aux élections locales du 1er juin dernier.