Yoon Suk-yeol salue le contrat nucléaire de KHNP en Egypte

Photo : YONHAP News

Le président de la République a félicité Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) pour son contrat de participation au projet égyptien de centrale atomique.Dans un message posté hier sur les réseaux sociaux, Yoon Suk-yeol a affirmé que cette réussite aiderait grandement son pays à rebâtir l’écosystème nucléaire national, actuellement en difficulté. Et d’ajouter que l’accord valide les technologies, la sécurité et les chaînes d’approvisionnement solides de la Corée du Sud dans cette filière.Le chef de l’Etat a alors tenu à évoquer le fait qu’il s’agit d’un premier contrat de la sorte depuis 2009. Cette année-là, sous le président conservateur Lee Myung-bak, la société d’électricité sud-coréenne Kepco avait remporté le marché de construction de la centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis.Le président Yoon s’est ensuite engagé à promouvoir en personne le savoir-faire sud-coréen en la matière pour booster son secteur nucléaire à l'exportation, et à ne pas ménager son soutien pour en faire une industrie clé de l’Etat.De fait, son gouvernement a tranché en faveur de l’atome, en augmentant la part du nucléaire dans son mix énergétique, et ce contrairement à la politique de son prédécesseur, qui lui, avait engagé une sortie du nucléaire. Du coup, le ministère de l’Industrie et de l’Energie promet d’accélérer ses efforts pour faciliter l'exportation de réacteurs.