Le gouvernement va renforcer le soutien social aux orphelins

Photo : YONHAP News

Chaque année, la Corée du Sud compte environ 2 000 jeunes placés qui sont obligés de quitter définitivement le dispositif de protection de l’enfance. Leur nombre s’est élevé à 2 102 personnes l’an dernier. Entre 2017 et 2021, il en totalise 12 256, soit en moyenne 2 450 par an.Parmi ceux sortis de leur placement, quelques malheureux ont récemment défrayé la chronique. Ils ne sont pas arrivés à assurer leur nouvelle vie autonome au point de se donner la mort.Pour prévenir une telle tragédie, le gouvernement a décidé de renforcer les structures d’aide sociale et le soutien psychologique au profit de cette catégorie de la population en amont et à la suite de la sortie de placement.Selon le ministère de la Santé publique et du Bien-être, il s’agit de consolider le système actuel d’assistance pour les jeunes adultes sans protection et de recruter du personnel entièrement chargé de leurs dossiers au niveau des collectivités locales. Sans oublier d’offrir des programmes de mentorat.Par ailleurs, l’exécutif prévoit de compléter le dispositif actuel de sorte que ces jeunes puissent bénéficier d’un soutien économique et affectif même pendant le prolongement de leur protection d’enfance et prendre ainsi leur indépendance avec confiance.Dans le passé, les mineurs placés en établissement ou d’une autre manière comme les familles d’accueil ne pouvaient plus bénéficier, dès leur majorité, de la protection de l’enfance de l’Etat, et ils étaient obligés de quitter leur lieu de vie habituelle à 18 ans.Aujourd’hui, ces adolescents ont le droit de prolonger leur placement jusqu’à 24 ans, suite à la révision en juin dernier d’un décret d’application de la loi relative au bien-être des enfants. Une fois sortis de placement, ils peuvent recevoir une allocation pour l’autonomisation de 350 000 wons, l’équivalent de 260 euros, par mois, pendant les cinq premières années.