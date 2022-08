L’exécutif promet de veiller à la stabilité du marché des changes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a convoqué aujourd’hui une nouvelle conférence dite macroéconomique et financière. Situation oblige, la chute inquiétante du won face au dollar américain a dominé les discussions.Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances, qui a présidé la réunion, a affirmé qu’une incertitude plus grande que jamais planait en ce moment sur l’économie mondiale, et que l’exécutif se préparerait à tous les scénarios possibles avec une vigilance particulière.Selon Bang Ki-sun, la récente dépréciation de la devise sud-coréenne peut être attribuée principalement à des facteurs extérieurs, et non au manque de confiance dans les fondamentaux de l’économie nationale. Et plusieurs autres pays subissent eux aussi la baisse de leurs monnaies cette année: -15,8 % pour le yen japonais, -12,5 % pour la livre sterling britannique et -11,9 % pour l’euro. Sachez que le won a dévissé de 11 %.Le haut responsable gouvernemental a alors promis de prendre à temps les mesures nécessaires en cas de concentration ou de mouvements spéculatifs sur le marché des changes.Bang se voulait aussi rassurant quant aux capitaux étrangers. En effet, il a redit que même après l’inversion de l’écart des taux d’intérêt entre le pays du Matin clair et les Etats-Unis, fin juillet, les étrangers continuaient à investir à la Bourse de Séoul et que la balance courante avait connu un excédent de 24,8 milliards de dollars entre janvier et juin. Et d’ajouter qu’un paquet de dispositifs visant à relancer les exportations seront pris avant la fin du mois.