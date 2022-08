Lazarus You Heung-sik va être créé cardinal demain au Vatican

Photo : YONHAP News

Le Vatican organisera un consistoire ordinaire pour la création de 20 nouveaux cardinaux à la basilique Saint-Pierre, ce samedi. Parmi eux, figure Lazarus You Heung-sik. Il est le quatrième sud-Coréen à parvenir à intégrer le Sacré Collège.Pour rappel, Lazarus You, l’ancien évêque du diocèse de Daejeon, a été nommé préfet de la Congrégation pour le clergé. Onze mois après, il a été désigné comme l’un des nouveaux cardinaux.Demain, la cérémonie à cette fin se tiendra en grande pompe. A chacun des nouveaux cardinaux, le pape François imposera la barrette pourpre, remettra l’anneau cardinalice et assignera le titre.Lazarus You rejoint ainsi ses trois compatriotes Stephen Kim Sou-hwan, Nicolas Cheong Jin-suk et Andrew Yeom Soo-jung nommés, avant lui, hauts dignitaires de l'Eglise catholique.Une délégation sud-coréenne participera à la célébration de demain. Elle compte 140 personnalités de l’Eglise catholique, du gouvernement et du parti au pouvoir.