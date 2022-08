Festival international du film de femmes de Séoul : clap de fin le 1er septembre

Photo : YONHAP News

La 24e édition du festival international du film de femmes de Séoul (SIWFF), débutée hier, se tiendra jusqu’au 1er septembre sous le slogan « Let us meet at ( ) » ou « On se voit à ( ) ». Sa cérémonie d’ouverture a eu lieu hier au Oil Tank Culture Park dans l’arrondissement de Mapo à Séoul.Cette année, l’événement cinématographique a fait son retour en présentiel, une première en trois ans. Son organisateur a invité le public à venir à cette « fête pour les films de femmes » pour saluer la diversité.Lors de sa cérémonie d’inauguration, le SIWFF a tenu à décerner le prix d’honneur à titre posthume à Kang Soo-yeon, l’égérie du cinéma sud-coréen des années 1980-1990, dont le décès soudain en mai dernier a attristé les professionnels et amateurs du 7e art.Durant cette célébration, le comité d’organisation a choisi « The Janes », un documentaire américain réalisé par Tia Lessin et Emma Pildes. Ce film raconte l’histoire d’un réseau clandestin qui procédait à l’opération d’avortement à la fin des années 1960 aux Etats-Unis.Dans le cadre de ce festival, le public pourra découvrir 122 films venus de 33 pays au Oil Tank Culture Park et ou dans les salles du MEGABOX Sangam Worldcup Stadium, et 26 œuvres de 15 nations en ligne.Le SWIFF a vu le jour en 1997 avec le mot d’ordre : « Regardons le monde avec les yeux des femmes ! » Depuis, il tâche de valoriser les films créés par les réalisatrices et les œuvres dédiées aux droits des femmes.