Park Jin va effectuer une visite en Mongolie du 28 au 30 août

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères prévoit un voyage en Mongolie. Park Jin s’envolera dimanche pour un déplacement de trois jours. Il est le premier chef de la diplomatie sud-coréenne à s’y rendre depuis 2014.A Oulan-Bator, la capitale, il s’entretiendra avec son homologue mongole Batmunkh Battsetseg sur les relations entre leurs pays et les dossiers régionaux et mondiaux. Il sera ensuite reçu par plusieurs dirigeants du pays de l’Asie de l’est. Parmi eux le président mongol Khurelsukh Ukhnaa.Park déposera aussi une gerbe de fleurs au parc aménagé à la mémoire de Lee Tae-jun, du nom d’un médecin coréen qui avait milité en Mongolie pour l’indépendance de son pays au début des années 1900. Il rencontrera aussi les ressortissants et les hommes d’affaires du pays du Matin clair présents sur place.La Mongolie est un Etat démocratique situé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Cet atout stratégique explique le regain d’intérêt de ses pays voisins et la multiplication des visites officielles de très haut niveau : le ministre japonais des Affaires étrangères en avril, son homologue russe en juillet et plus récemment le patron des Nations unies.Oulan-Bator entretient aussi des liens d’amitié avec Pyongyang. Il peut donc être important pour Séoul de s’assurer de son soutien pour résoudre la question intercoréenne.La Corée du Sud et la Mongolie ont hissé, en septembre 2021, leurs relations au niveau de partenariat stratégique.