Photo : YONHAP News

L’Association sud-coréenne de football (KFA) a annoncé hier que l’équipe nationale recevrait, en septembre, le Costa Rica et le Cameroun en préparation de la prochaine Coupe du monde, qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.Concrètement, la rencontre avec l’Etat d’Amérique centrale aura lieu le 23 au stade de Goyang au nord de la capitale, alors que celle avec l’équipe africaine le 27 au stade de la Coupe du monde de Séoul. Ces matches débuteront à 20h.Les hommes de Paulo Bento disputeront un autre match amical en novembre avant de s’envoler pour le pays hôte du grand rendez-vous planétaire.Le Costa Rica et le Cameroun ont tous deux obtenu leur billet pour la phase finale, le premier pour la troisième fois consécutive et le second pour un total de huit reprises.