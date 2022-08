Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus poursuit sa décrue. 101 140 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en l’espace de 24 heures, soit une baisse de quelque 37 000 infections en une semaine. Ce qui porte à plus de 22,8 millions le nombre cumulé des individus atteints de la maladie respiratoire virale, qui en Corée du Sud, est apparue en janvier 2020.Le bilan quotidien des patients hospitalisés en soins intensifs fait état de 575, neuf de plus qu’hier. Cela n’était jamais arrivé depuis 122 jours. Les plus de 60 ans en représentent 87 %.81 décès supplémentaires ont également été enregistrés. 91 % des morts sont âgés de 60 ans et plus. Le pays comptabilise désormais un total de 26 413 victimes liées à la pandémie. Le taux de létalité est de 0,12 %.