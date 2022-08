L’Onu félicite Séoul du respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Photo : YONHAP News

L’Organisation des Nations unies (Onu) a salué les efforts employés par la Corée du Sud pour appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). C’est ce qu’a fait savoir l’Office de l’Onu à Genève via un communiqué de presse publié hier.Selon ce texte, le Comité des droits des personnes handicapées de l’institution internationale a évalué, mercredi et jeudi, le dernier rapport soumis par le gouvernement sud-coréen sur la mise en œuvre de la convention en question.Par exemple, le comité s’est réjoui du fait que Séoul a révisé sa loi relative au bien-être des personnes en situation de handicap afin de reprendre les principales recommandations onusiennes. Il a apprécié aussi l’initiative par l’exécutif sud-coréen de mener une politique quinquennale dans ce domaine et d’avoir introduit un système d’enquête pour offrir des services mieux adaptés à ceux qui souffrent de handicap.Toutefois, deux membres du groupe onusien ont invité la Corée du Sud à renforcer la présence des personnes en situation de handicap dans l’élaboration et le suivi de la politique concernée. Ils lui ont recommandé aussi de les aider à vivre de façon autonome au milieu des valides, ce au lieu de les laisser entre eux dans des établissements spécialisés.La CIDPH a été adoptée en décembre 2006 au siège de l’Onu à New York. Jusqu’à présent, elle a été ratifiée par 182 pays. Les nations participantes à la convention sont amenées à rendre un rapport sur sa mise en œuvre tous les quatre ans après son rapport initial. La Corée du Sud y a adhéré en 2008. Son premier rapport a été évalué en 2014.