Travail forcé : Séoul et Tokyo tiennent une réunion sur ce dossier épineux

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont organisé une réunion aujourd’hui à Tokyo pour reprendre les échanges sur l’un de leurs contentieux mémoriels, l’indemnisation des victimes du travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale.A ce rendez-vous ont participé le directeur général chargé de l’Asie-Pacifique au sein du ministère sud-coréen des Affaires étrangères Lee Sang-ryol et son homologue nippon Takehiro Funakoshi.Cette réunion intervient au moment où le gouvernement sud-coréen tâche de trouver une solution à ce dossier complexe en organisant trois sessions de discussion avec un comité de concertation civil-public, réunissant les représentants des victimes, des chercheurs universitaires et des juristes depuis le mois dernier.Entretemps, Séoul a continué à appeler Tokyo à faire preuve de bonne volonté, de changer d’attitude et de pousser ses entreprises concernées à présenter leurs excuses.Cependant, les deux pays risquent de manquer de temps. En effet, la Cour suprême sud-coréenne devrait bientôt se prononcer sur les ventes des actifs possédés au pays du Matin clair par les sociétés japonaises condamnées en la matière, ce afin de dédommager les victimes sud-coréennes.