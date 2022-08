COVID-19 : Pyongyang annonce que les 4 nouveaux cas suspects sont atteints de la grippe

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé aujourd'hui que l’identification de quatre cas suspects au COVID-19 faite hier dans sa province de Ryanggang à proximité de la frontière avec la Chine était une fausse alerte.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), en citant le commandement d'urgence contre l'épidémie, a rapporté que les quatre « patients fiévreux » ont, en réalité, attrapé la grippe, et que leur température corporelle a retrouvé un niveau normal. Selon elle, ces résultats ont été confirmés suite aux enquêtes épidémiologiques et aux tests d'amplification des acides nucléiques.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Réunification n’écarte pas totalement une éventuelle vague de contamination du COVID-19 en Corée du Nord. Selon sa porte-parole adjointe, le royaume ermite tâche toujours d’appeler ses habitants à se tenir en alerte sanitaire et il suit de près une possible réapparition du virus ou d’un nouveau variant.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait déclaré, le 10 août dernier, la victoire sur le COVID-19 sur son sol et la levée des mesures sanitaires d'urgence. Toutefois, il a préféré maintenir le port de masque obligatoire dans les régions limitrophes de la Chine et de la Corée du Sud.