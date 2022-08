PPP : le Tribunal ordonne la suspension de la fonction du président du comité d’urgence

Photo : YONHAP News

La Justice a donné gain de cause, en partie, à Lee Jun-seok qui avait déposé une demande de procédure en référé dans le cadre de son procès visant à faire annuler la décision de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), de mettre en place un comité d’urgence.La chambre civile 51 du Tribunal du district Sud de Séoul a décidé aujourd’hui d’accepter cette requête. Elle a ordonné la suspension de la fonction de Joo Ho-young, le chef du comité d’urgence controversé du parti présidentiel, ce jusqu’à ce qu’elle tranche le procès au fond.Le tribunal a invalidé la décision prise par la Commission permanente du PPP de nommer Joo à la tête du comité d’urgence. Selon lui, s'il organisait une nouvelle convention de la formation pour élire son nouveau président, cela empêcherait Lee de reprendre sa fonction de patron du parti même après la fin de sa sanction, ce qui lui infligerait un préjudice irrémédiable.Pour rappel, le comité d’éthique du PPP a suspendu le mois dernier Lee en tant qu’adhérent cotisant au parti pour une durée de six mois en raison d’une affaire de corruption sexuelle.Par ailleurs, le tribunal de Séoul a pointé du doigt un vice de fond. Il a estimé que le PPP ne traversait pas une crise si grave au point de basculer vers un dispositif d’urgence. Selon lui, certains membres du conseil suprême de la formation gouvernementale ont recouru à ce procédé afin d’élire une nouvelle direction.Le tribunal a souligné aussi qu’une telle initiative porte atteinte aux adhérents du parti qui ont élu la direction actuelle et qu’elle va à l’encontre de la démocratie représentative.Le PPP n’a pas tardé à réagir. Cet après-midi, il a annoncé avoir déposé une réclamation pour s’opposer à l’ordre en référé du tribunal. Il s’est dit prêt à faire appel, si jamais son contredit est rejeté. Par ailleurs, il a souligné que son comité d’urgence reste toujours maintenu jusqu’au jugement définitif du procès au fond.